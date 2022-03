Donnersbergkreis : Auto prallt auf A63 gegen Lkw: Fahrer schwer verletzt

Steinbach am Donnersberg Bei einem Auffahrunfall auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz ist am Mittwoch ein Autofahrer schwer verletzt worden. Um einen Zusammenprall mit dem vor ihm fahrenden Wagen einer 52-Jährigen zu vermeiden, sei der 28-Jährige ausgewichen und habe mit der kompletten rechten Fahrzeugseite einen Lkw touchiert, teilte die Polizei am Abend mit.

Die 52-Jährige sei kurz nach dem Rastplatz „Donnersberg“ zum Überholen eines Lkw ausgeschert und habe den herannahenden Wagen des 28-Jährigen übersehen.

Dieser konnte sich nach dem Unfall am Nachmittag den Angaben zufolge selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurde jedoch schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen war der Fahrstreifen in Richtung Mainz voll gesperrt. Das Auto des 28-Jährigen wurde beim Zusammenprall zerstört. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 50.000 Euro.

