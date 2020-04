Auto prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Archivbild.

Straßenhaus Bei einem Unfall im Landkreis Neuwied ist am Mittwochabend ein Autofahrer schwer verletzt worden. Er habe beim Überholen aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gegen einen Baum gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei in Straßenhaus am Donnerstag.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa