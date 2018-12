später lesen Auto prallt gegen Mast: Zwei Verletzte Teilen

Weil er mit seinem Auto gegen einen Leitungsmast prallte, ist ein Mann in Ludwigshafen schwer verletzt worden. Der 25 Jahre alte Fahrer habe am Samstag in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. dpa