Auto prallt gegen Mauer: Fahrerin schwer verletzt

Ein Warndreieck mit der Aufschrift „Unfall“ ist zu sehen. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Osterspai Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen im Rhein-Lahn-Kreis gegen eine Mauer geprallt und dabei schwer verletzt worden. Die 47-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in St. Goarshausen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa