Auto rammt Traktor auf Bundesstraße: zwei Verletzte

Ailertchen Ein 62 Jahre alter Traktorfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 255 bei Ailertchen (Westerwaldkreis) schwer verletzt worden. Der Aufprall sei so massiv gewesen, dass der Traktor in der Mitte zerbrochen sei, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Von dpa