später lesen Auto rast gegen Baum: Zwei Tote nahe Montabaur FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Unfall in der Nähe von Montabaur sind am Samstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Auto unmittelbar am Eingang von Wirges mit hohem Tempo gegen einen Baum geprallt. dpa