Auto reißt bei Kollision Dieseltank von Lkw auf

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Sulzbach Bei einer Kollision eines Autos mit einem Laster auf der Sulzbachtalbrücke im Saarland ist am Mittwoch der Dieseltank des Lkw aufgerissen und Fahrbahn und Umwelt erheblich verschmutzt worden. Bei dem Unfall auf der A8 in Richtung Zweibrücken seien mehrere hundert Liter Treibstoff auf die Fahrbahn und in den darunter liegenden Sulzbach gelaufen, teilte die Polizei mit.

Rund 100 Feuerwehrleute seien mit dem Auspumpen des Tanks und Reinigungsarbeiten beschäftigt gewesen. Die Autobahn sollte noch bis in die Nacht in Fahrtrichtung Zweibrücken gesperrt bleiben. Der Autofahrer sei leicht verletzt worden.