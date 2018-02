später lesen Auto rollt in Mosel und ist bislang unauffindbar FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Keine Spur von einem Auto, das am Samstagabend bei Pünderich (Kreis Cochem-Zell) in die Mosel gerollt ist: Trotz intensiver Suche mit Booten und mit Sonar sei das Fahrzeug bislang weder gefunden noch geortet worden, teilte die Wasserschutzpolizei am Montag in Koblenz mit. Das Auto war nahe eines Fähranlegers aus unklarer Ursache in den Fluss gerollt, nachdem der Fahrer sein Auto verlassen hatte. In der Hoffnung, das Fahrzeug doch noch zu finden, solle der Moselbereich in den nächsten Tagen mit einem Peilschiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes weiter abgesucht werden. dpa