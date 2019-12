Auto stößt mit Motorrad zusammen: Zwei Verletzte

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Stadt. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Koblenz Zwei Menschen auf einem Motorrad sind in Koblenz mit einem Auto zusammengestoßen und verletzt worden. Der 24 Jahre alte Fahrer kam am Sonntag mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 20 Jahre alte Beifahrer war nach den Angaben noch ansprechbar, die Verletzungen waren demnach nicht lebensbedrohlich.