Auto stößt nahe Trier mit Linienbus zusammen: Drei Verletzte

Trier Bei einem Zusammenstoß von einem Auto mit einem Linienbus nahe Trier sind am Freitagnachmittag zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 57-jähriger Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 51 in Richtung Trier unterwegs.

Der ebenfalls 57 Jahre alte Fahrer eines Linienbusses befuhr die daneben liegende Busspur in gleicher Fahrtrichtung. Weil sich der Verkehr staute, wollte der Autofahrer über die Busspur wenden und seine Fahrt in entgegengesetzter Fahrtrichtung fortsetzen. Dabei übersah er nach bisherigen Erkenntnissen den nachfolgenden Linienbus, so dass es zum Zusammenstoß kam.