später lesen Auto stürzt in Garten: Trunkenheitsfahrt endet glimpflich Teilen

Twittern

Teilen



Ein betrunkenes Pärchen ist mit dem Auto in Nalbach (Landkreis Saarlouis) von der Straße abgekommen und in einem Garten gelandet. In einer Rechtskurve habe der Fahrer die Kontrolle verloren, einen Holzzaun durchbrochen und sei dann zwei Meter abgestürzt, teilte die Polizei am Montag mit. dpa