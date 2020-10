Auto stürzt in Mosel: Zwei Schwerverletzte

Die Feuerwehr zieht ein Auto aus der Mosel. Foto: -/Steil-TV/dpa

Bernkastel-Kues Ein Auto ist im Kreis Bernkastel-Wittlich in die Mosel gestürzt. Zwei Insassen sind schwer verletzt worden. Ein 50-Jähriger sei am Donnerstagabend zu schnell mit seinem Auto durch einen Tunnel in Bernkastel-Kues gefahren und habe am Ausgang die Kontrolle über den Wagen verloren, teilte die Polizei mit.

