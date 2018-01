später lesen Auto überschlägt sich bei Verfolgungsjagd mit der Polizei FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Bei einer Verfolgungsjagd in Ludwigshafen hat sich das Auto eines 26-Jährigen überschlagen. Der Fahrer und seine Beifahrerin seien dabei am Dienstagabend verletzt worden und hätten im Krankenhaus behandelt werden müssen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Lebensgefahr besteht demnach nicht. Die Beamten wollten die beiden eigentlich kontrollieren, als der Fahrer Gas gab. Warum er floh, war zunächst unklar. Weitere Details waren am Morgen nicht bekannt. dpa