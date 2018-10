später lesen Auto überschlägt sich: Ein Schwerverletzter Teilen

Zwei junge Männer haben sich am Montagabend zwischen Osann-Monzel und Maring-Noviand (Landkreis Bernkastel-Wittlich) in einem Auto überschlagen. Der 18 Jahre alte Beifahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa