Auto überschlägt sich mehrfach: Fünf Personen verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Mittelstrimmig Ein Auto hat sich im Kreis Cochem-Zell mehrfach überschlagen - fünf Menschen sind dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, war der Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn in Mittelstrimmig abgekommen.

