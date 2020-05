Auto überschlägt sich und bleibt in Bach liegen

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Blaulicht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Illustration

Heiligenmoschel Ein Mann soll sich mit seinem Auto im Kreis Kaiserslautern überschlagen haben und dann geflüchtet sein. Der Wagen war in der Nähe von Heiligenmoschel von einer Landstraße abgekommen, hatte sich überschlagen und war kopfüber in einem Bachlauf liegen geblieben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.



Als die Beamten am Donnerstag am Unfallort eintrafen, sei vom Fahrer weit und breit nichts zu sehen gewesen. Im Anschluss fuhren sie den Angaben nach zur Adresse des Halters. Dort öffnete aber niemand die Tür.