Auto überschlägt sich: Zwei Verletzte bei Unfall auf A60

Ein Warndreieck an einer Unfallstelle. Foto: Patrick Seeger/Archivbild.

Prüm Bei einem Unfall auf der Autobahn 60 im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden. Ein Pkw kam am Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Waxweiler und Prüm in Richtung Belgien nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete hinter der Schutzplanke, teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa