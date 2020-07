Auto überschlug sich mehrfach: 23-Jähriger schwer verletzt

Blaulicht und der LED- Schriftzug „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Ein 23-Jähriger Autofahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Kaiserslautern schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam der Mann in der Nacht zum Sonntag auf Höhe der Auffahrt zur Autobahn 63 auf einen Grünstreifen neben der Fahrbahn, fuhr eine Böschung hinunter und überschlug sich mehrfach.

