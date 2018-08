später lesen Auto unterschlagen: Mann wegen Verdacht des Betrugs gefasst FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Bei dem Versuch, ein in Kaiserslautern unterschlagenes Auto zu Geld zu machen, ist ein 39-Jähriger in Baden-Württemberg festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, versuchte der Mann, den Wagen in Pforzheim an einen Gebrauchtwagenhändler zu verkaufen. dpa