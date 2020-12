Auto verletzt in Fußgängerzone in Trier mehrere Menschen

Ein Polizeiauto fährt unter Einsatz von Blaulicht und Sirene eine Straße entlang. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archiv

Trier Ein Auto hat in der Fußgängerzone in Trier mehrere Menschen verletzt. Das teilte ein Sprecher der örtlichen Polizei am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Hintergrund sei unklar. „Wir haben in der Fußgängerzone mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden.

