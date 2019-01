später lesen Autobahn-Abschnitt wegen schwerem Unfall gesperrt FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwoch zu einer stundenlangen Sperrung eines Abschnitts der Autobahn 1 in Richtung Saarbrücken geführt. Ein Wagen überschlug sich am Nachmittag bei Tholey-Hasborn während der Fahrt aus noch unbekannter Ursache. dpa