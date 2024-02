Verkehr Autobahn GmbH West stellt Großprojekte für dieses Jahr vor

An welchen Autobahnen in Rheinland-Pfalz, Südhessen und dem Saarland wird in diesem Jahr gebaut? Darüber informiert die Niederlassung West der Autobahn GmbH am heutigen Donnerstag. Demnach werden die Großprojekte aus dem Bauprogramm 2024 vorgestellt, die in diesem Jahr begonnen, fortgesetzt oder abgeschlossen werden.