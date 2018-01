später lesen Autobahnauffahrt zur A643 bei Mainz-Mombach wird gesperrt Teilen

Autofahrer müssen sich in der kommenden Woche bei Mainz-Mombach auf Behinderungen einstellen. Wie der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz am Freitag in Koblenz mitteilte, wird dort in der Nacht zum Mittwoch wegen geplanter Bauarbeiten eine Auf- und eine Abfahrt zur A643 gesperrt. Der Verkehr, der über die Schiersteiner Brücke aus Richtung Wiesbaden kommt, wird von 21.00 Uhr bis 02.00 Uhr über den Gonsenheimer Kreisel nach Mainz-Mombach geleitet. Für die gesperrte Auffahrtsrampe zur Autobahn wird eine Umleitungsstrecke ausgeschildert. dpa