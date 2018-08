später lesen Autobahnparkplatz: Polizei stoppt Lkw mit 16 Flüchtlingen FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Twittern

Teilen



Auf einem Autobahnparkplatz in Rheinhessen hat die Polizei am Dienstag einen Lastwagen mit 16 afrikanischen Flüchtlingen gestoppt. Die 16 Männer seien in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Ingelheim gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher mit. dpa