Autobahnsperrung und Hubschraubereinsatz wegen 17-Jährigem

Ein weggelaufener 17-Jähriger hat am Sonntagabend für eine Sperrung und einen Hubschraubereinsatz im Bereich der A3 bei Limburg gesorgt und einen Polizisten attackiert. Laut Polizeibericht war der psychisch kranke junge Mann auf der A3 in Richtung Köln aus dem Auto seiner Eltern gestiegen und fortgelaufen. dpa

Die Polizei sperrte daraufhin die Autobahn und suchte mit der Hubschrauberstaffel das umliegende Gebiet ab. Die Suche blieb zunächst erfolglos, die Beamten gaben die Fahrbahn nach etwa einer Stunde wieder frei.

Unterdessen wurde der junge Mann mutmaßlich in Nentershausen gesehen und schließlich von der Polizei am Limburger Bahnhof aufgegriffen, nachdem er versucht hatte, eine Laptoptasche zu stehlen. Bei der Festnahme schlug er einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Der 17-Jährige konnte nach Polizeiangaben schließlich in eine Psychiatrie gebracht werden - wie von seinen Eltern ursprünglich beabsichtigt.

