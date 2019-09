Autobranche im Wandel: Zulieferer ZF spricht mit Betriebsrat

Saarbrücken/Friedrichshafen Angesichts der mauen Autokonjunktur führt der Zulieferer ZF Friedrichshafen Gespräche mit den Betriebsräten zur Zukunft einzelner Standorte. Diese seien bereits aufgenommen worden, teilte das Unternehmen am Stammsitz Friedrichshafen mit.

Am Donnerstag habe es dazu eine Informationsveranstaltung des Betriebsrates in Saarbrücken sowie am Mittwoch Betriebsversammlungen in Friedrichshafen und Schweinfurt gegeben, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit.