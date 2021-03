Autobrand setzt Wohngebäude in Flammen: Drei Verletzte

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt durch die Innenstadt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Mainz Bei einem Wohnungsbrand in Mainz sind drei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr war am Sonntagabend alarmiert worden, weil mehrere Fahrzeuge in einem Hinterhof in Flammen standen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich das Feuer schon auf zwei Wohngebäude nebenan ausgebreitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Drei vor den Flammen geflüchtete Bewohner mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Die Brandursache war zunächst unklar.