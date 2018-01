später lesen Autofahrer baut Unfall mit 3,24 Promille FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Völlig betrunken hat ein Mann einen Unfall in Montabaur verursacht. Der Alkoholtest habe einen Wert von 3,24 Promille angezeigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 65 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg in Hessen hatte am Mittwochabend beim Rangieren ein parkendes Fahrzeug beschädigt und dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 1700 Euro verursacht. Weil er sich kaum auf den Beinen halten konnte, mussten Zeugen den Mann bis zum Eintreffen der Polizei stützen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und brachte ihn zur Blutprobe ins Krankenhaus. dpa