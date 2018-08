später lesen Autofahrer bei Frontalkollision schwer verletzt Teilen

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße bei Martinshöhe (Kreis Kaiserslautern) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 23-jähriger Fahrer wollte am Mittwochabend von der Straße nach links in einen Feldweg abbiegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa