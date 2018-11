später lesen Autofahrer beleidigt Erstklässler bei Fußgängerschulung FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Mit seinem Ärger über ein Fußgängertraining für Erstklässler hat ein Senior die Polizei auf den Plan gerufen. Der 75-Jährige war am Montag mit seinem Auto in Nieder-Olm (Landkreis Mainz-Bingen) unterwegs, als eine Lehrerin mit ihrer Klasse das Überqueren der Straße über einen Zebrastreifen üben wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa