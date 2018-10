später lesen Autofahrer fährt Fußgänger an und begeht Fahrerflucht Teilen

Ein Autofahrer hat in Koblenz einen 74 Jahre alten Fußgänger angefahren und sich nicht um den Verletzten gekümmert. Wie die Polizei mitteilte, hielt der Mann nach dem Unfall am Montagabend zwar kurz an, setzte seine Fahrt dann aber fort. dpa