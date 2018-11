später lesen Autofahrer fährt im Streit um Parklücke Fußgängerin an Teilen

Im Streit um eine Parklücke hat ein Autofahrer in der Pfalz eine Frau angefahren. Dabei verletzte sich die 26-Jährige leicht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Fußgängerin habe in Frankenthal vor einem Schwimmbad einen Parkplatz für ihre Schwester reservieren wollen - und sich mitten hineingestellt. dpa