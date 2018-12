später lesen Autofahrer fällt in Sekundenschlaf: Leicht verletzt FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Ein 23-Jähriger ist im Donnersbergkreis während der Autofahrt in einen Sekundenschlaf gefallen und hat einen Unfall verursacht. Er wurde leicht verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann war am Donnerstag auf der Autobahn 63 bei Marnheim auf der Überholspur in Richtung Mainz unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und mit einer Schutzplanke kollidierte. dpa