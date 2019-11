Autofahrer flüchtet ohne Licht und Führerschein vor Polizei

Neunkirchen Ohne Licht, mit falschen Kennzeichen und ohne Führerschein ist ein Autofahrer im saarländischen Neunkirchen mit seinem Wagen vor der Polizei geflüchtet. Der 55-Jährige raste in der Nacht zu Samstag in falscher Richtung durch Einbahnstraßen und entkam den Beamten vorerst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa