Flucht : Autofahrer flüchtet zu Fuß vor Verkehrskontrolle

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Neustadt an der Weinstraße Ein Transporter-Fahrer ist bei einer Verkehrskontrolle in Neustadt an der Weinstraße zu Fuß vor der Polizei geflüchtet. Der 22-Jährige war ohne Fahrerlaubnis und mit Drogen im Wagen unterwegs gewesen, wie die Polizei am späten Dienstagabend mitteilte.

Nachdem der Mann seinen Transporter am Dienstag abstellte, konnten die Beamten erkennen, wie dieser ausstieg und wegrannte. Die Polizisten konnten ihn nicht mehr einholen. Der Flüchtige war der Polizei bekannt. Im Transporter fanden die Beamten eine geringe Menge Cannabis und beschlagnahmten es.

Weil der Mann schon mehrmals wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war, wurde der Transporter ebenfalls beschlagnahmt. Gegen den 22-Jährigen wird wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

(dpa)