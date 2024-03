Unfälle Autofahrer: Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Ein Autofahrer soll eine Fußgängerin in Saarlouis angefahren und schwer verletzt haben. Der 40-Jährige soll vom Unfallort geflüchtet seien, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach wollte die 46 Jahre alte Fußgängerin am Freitagabend mit einer Bekannten zusammen die Straße überqueren. Laut Polizei wurde sie dabei von dem Auto erfasst. Sie sei zu Boden geschleudert und schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht.