Autofahrer gerät in Gegenverkehr und stirbt bei Zusammenstoß

Ein Polizeiwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Unfallstelle. Foto: picture alliance/Malte Christians/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Ein 83 Jahre alter Autofahrer ist nahe Kaiserslautern bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen gestorben. Er sei am Samstag in einer Kurve auf der Kreisstraße 12 in Richtung Otterbach aus unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa