Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Daun Ein 83-jähriger Autofahrer ist bei Daun in den Gegenverkehr geraten und bei dem Zusammenprall mit einem anderen Wagen tödlich verletzt worden. Er sei noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa