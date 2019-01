später lesen Autofahrer in gleich drei Unfälle verwickelt FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Gleich drei Verkehrsunfälle kurz nacheinander gehen auf das Konto eines 37 Jahre alten Autofahrers in Kaiserslautern. Auf seiner Flucht durch die Stadt am Mittwochabend beschädigte er mehrere Autos, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. dpa