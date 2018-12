später lesen Autofahrer kommt von nasser Straße ab: stirbt im Krankenhaus FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Ein 46 Jahre alter Autofahrer ist bei Münstermaifeld (Kreis Mayen-Koblenz) gegen einen Baum geprallt und im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei in Mayen mitteilte, war der Mann in der Nacht zum Dienstag in einer Linkskurve von der regennassen Kreisstraße 37 abgekommen. dpa