Autofahrer landet beim Rangieren am Rheinufer im Geröll

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild.

Bingen Auf der Suche nach einem schönen Plätzchen mit Ausblick am Rhein hat ein Autofahrer in Bingen seinen Wagen aus Versehen in den Geröllstreifen am Ufer gesetzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verwechselte der Mann am Samstagnachmittag wohl Gas und Bremse, als er das Auto rückwärts an der Rampe einer Schiffswerft platzieren wollte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa