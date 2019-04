später lesen Autofahrer lotsen betrunkene Frau am Steuer von Straße Teilen

Twittern

Teilen



Drei Autofahrer haben gemeinsam eine betrunkene Frau am Steuer von der Straße gelotst. Zuvor hatten sie am Dienstagabend beobachtet, dass die 39-Jährige auf einer Bundesstraße Schlangenlinien fuhr und zwischenzeitlich fast bis zum Stillstand abgebremste, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. dpa