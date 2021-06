Autofahrer mit 3,9 Promille in Schlangenlinien unterwegs

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa

Neustadt/Weinstraße Die Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße hat am Sonntag einen volltrunkenen Autofahrer vorläufig festgenommen. Den Ermittlern zufolge war der 37-Jährige in Schlangenlinien zunächst auf der Bundesautobahn 65 in Richtung Neustadt, später dann in Neustadt unterwegs gewesen.