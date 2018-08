später lesen Autofahrer mit Abwehrspray attackiert FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Twittern

Teilen



Mit einem Tierabwehrspray hat ein Radler Autofahrer in Frankenthal (Pfalz) verletzt. Ein Ehepaar war am Samstag in seinem Auto unterwegs, wie die Polizei am Sonntag in Ludwigshafen berichtete. Ein entgegenkommender Radler habe eine Geste gemacht, so dass der Fahrer davon ausgegangen sei, dass dieser eine Frage habe. dpa