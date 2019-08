Autofahrer mit Hunderten Ecstasy-Tabletten erwischt

Winnweiler Eine geplante Verkehrskontrolle hat in der Pfalz erst zu einer Verfolgungsjagd, dann zum Fund von knapp 600 Ecstasy-Tabletten geführt. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Demnach sollte eigentlich in der Nacht auf Samstag ein 26-jähriger Fahrer kontrolliert werden, der gab aber Gas.

Auf seiner Flucht rammte der Mann einen Streifenwagen und fuhr dennoch weiter. Als er wegen einer Straßensperre wenden wollte, blieb sein Wagen in einem Graben stecken.

Die Beamten förderten bei der Durchsuchung des Fluchtautos neben den Ecstasy-Tabletten noch Amphetamin, Marihuana und fast 1000 Euro Bargeld zutage. Der Fahrer wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird der Handel mit Drogen vorgeworfen. Der Mann bestreitet das.