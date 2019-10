Autofahrer nach Unfall beim Ausparken im Wagen eingeklemmt

Windhagen Beim rückwärts Ausparken ist ein älterer Autofahrer im Westerwald gegen eine Hauswand geprallt und in seinem Wagen eingeklemmt worden. Der 83-Jährige sei dabei schwer verletzt worden, Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei in Straßenhaus mit.

Sein Wagen war bei dem Vorfall am Freitagmorgen in Windhagen aus bisher ungeklärter Ursache in eine abschüssige Hofeinfahrt geraten und gegen das Haus geprallt. Dort verkantete sich das Auto. Die Feuerwehr befreite ihn, er wurde in eine Klinik geflogen. Sein Wagen musste mit einem Kran geborgen werden. Den Schaden am Fahrzeug und am Haus schätzte die Polizei auf 10 000 Euro.