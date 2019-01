später lesen Autofahrer prallt auf Bundesstraße in abbiegenden Lastwagen FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Ein Autofahrer ist auf der Bundesstraße 54 bei Rennerod (Westerwaldkreis) in einen abbiegenden Lastwagen geprallt. Dabei wurden am Montag beide Fahrer leicht verletzt. Wie die Polizei in Montabaur am Dienstag weiter berichtete, wollte der Lkw-Fahrer, der ein liegengebliebenes Fahrzeug abschleppte, nach links von der Bundesstraße abbiegen. dpa