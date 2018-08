später lesen Autofahrer prallt gegen Haus: Schwerste Verletzungen FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Twittern

Teilen



Ein Autofahrer hat in der Nacht zum Samstag bei einem Unfall in Niederkirchen (Landkreis Bad Dürkheim) schwerste Verletzungen erlitten. Der Mann sei vermutlich zu schnell unterwegs gewesen und in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. dpa