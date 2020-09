Autofahrer prallt mit Auto gegen Bäume: Schwer verletzt

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt". Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Prüm Bei einem Unfall in der Verbandsgemeinde Prüm hat sich am frühen Samstagmorgen ein 20 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann in der Ortsgemeinde Bleialf aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Wagen rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

