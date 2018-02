später lesen Autofahrer rast fünf Streifenwagen davon: bis zu 180 km/h FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Mit bis zu 180 Stundenkilometern auf der Landstraße ist ein Autofahrer in Landau in der Pfalz vor fünf Streifenwagen geflüchtet. Kurz vor dem Grenzübergang Neulauterburg konnte der Mann aus Frankreich schließlich gestoppt werden - nach einem Zusammenstoß mit einem vor ihm fahrenden Polizeiauto. Wie sich herausstellte, war der 39-Jährige ohne Führerschein, dafür aber unter Kokain- und Alkoholeinfluss unterwegs, teilte die Polizei am Samstag mit. dpa